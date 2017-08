Worte des Henkers

Am Samstag, 26. August, und Sonntag, 27. August 2017, wird in Bad Langensalza das 25. Mittelalterstadtfest gefeiert. Wir sprachen mit dem Henker, der mit den Besuchern seine Späße treiben wird und gleichzeitig Interessantes und Schauriges vermittelt.

Ich verkörpere den Scharfrichter jetzt schon seit 1991. Und ja, es geschieht mir des Öfteren, dass ich Kommentare auf der Straße höre – aber immer im Spaß und witzig. Nach dem Motto: „Kinder passt auf, da kommt der Henker wieder.“Es geht nicht darum, den Scharfrichter und Henker museumsreif mit Richtschwert und Folterwerkzeugen darzustellen. Die Figur, wie ich sie gestalte, sucht den Kontakt zum Publikum und versucht mit viel Spaß, das Eis zu brechen. Und wenn jemand mitspielt, dann hole ich ihn am Ende auch immer mit einem guten Wiederbelebungstrunk zurück ins Leben...Nein, eigentlich nicht. Früher, in den Anfangsjahren des Mittelalterstadtfestes, bin ich mit einer Hexe zusammen aufgetreten. Wir haben auf unterhaltsame Art und mit Klamauk von dem Leben damals erzählt, aber auch von den Hexenverfolgungen und den Grausamkeiten. Diese Mischung aus Unterhaltung und Information war gar nicht schlecht.Ja, und wie. Und das erzähle ich auch nebenbei, für welche Lappalien die brutalsten Strafen vollzogen wurden. Aber wir wollen niemanden abschrecken oder ängstigen. Deshalb steht bei uns der Spaß im Vordergrund. Und wenn wir potenzielle Langfinger oder Gäste, die angeblich verbal über die Stränge geschlagen sind, bestrafen - dann ist das vor allem Gaudi. Wir feiern schließlich ein Mittelalterfest und zeigen nur ein winziges Stückchen des Alltags von anno dazumal. Ich will vor allem Freude bereiten – obwohl ein leichter Grusel noch niemandem geschadet hat.Interview: Daniel Dreckmann