KEIN APRILSCHERZ!!!! 18. Kinderflohmarkt in Straußfurt - 1. April 2017 (mit Kuchenbasar)

Straußfurt: Regelschule |

Auch in diesem Frühjahr gibt es wieder einen Kinderflohmarkt in Straußfurt im Speiseraum der Regelschule (Feldstraße) - am 01. April von 9-12 Uhr.

Thema: Frühjahr/Sommer. Hier finden Sie alles, was Sie für Ihr Baby/Kind brauchen (Kleidung, Schuhe, Spielzeug, Bücher, Kinderfahrzeuge, Kinderwagen, Babyausstattung u.v.m.)

Ausgabe der Teilnehmernummern findet in der KITA Regenbogenland in Straußfurt am Donnerstag, 16.03.2017 15-17 Uhr statt.

10% der Einnahmen und der Erlös aus dem Kuchenbasar werden in voller Höhe gespendet.