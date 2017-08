Open Day 2017 - Tag der offenen Betriebe am 26. August ab 10:00 Uhr

Sömmerda : Gewerbegebiet |

Als Gemeinschaftsaktion ortsansässiger Firmen, der IHK Erfurt, des Landratsamts und der Stadtverwaltung Sömmerda feierte im Jahr 2015 der „Tag der offenen Betriebe“ Premiere. Der Einladung, bei verschiedenen Unternehmen der Sömmerdaer Gewerbegebiete hinter die Kulissen zu schauen und dabei interessante Einblicke in die Produktionsabläufe und den Arbeitsalltag der Mitarbeiter zu erhalten, sind damals unzählige Besucher gefolgt.



Die Entscheidung zur Fortsetzung dieser Veranstaltung fiel angesichts der positiven Resonanz nicht schwer. Für die beteiligten Unternehmen ist der 2. „Tag der offenen Betriebe“ - nunmehr „Open Day“ - erneut eine gute Gelegenheit, ihre Produkte und Dienstleistungen vorzustellen und sich als interessanter Ausbildungsbetrieb bzw. attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren. Gleichzeitig befördert dieser Aktionstag das gegenseitige Kennenlernen und Vernetzen der Firmen untereinander.



Somit erweist sich die Präsentation der Betriebe in vielerlei Hinsicht als gewinnbringend. Nicht zuletzt für die Besucher, bei denen sich sicher der ein oder andere Aha-Effekt eingestellt hat. Gibt es doch zahlreiche Produkte, in denen man Bauteile aus Sömmerda nicht vermuten würde. Wussten Sie z. B., dass Teile des Elektroautos BMW i3 in Sömmerda produziert werden? Oder dass in Sömmerda Werkzeuge und Komponenten gefertigt werden, die zum Bau eines Audi, Lamborghini, Ferrari oder Porsche Verwendung finden?



Sömmerdaer Unternehmen haben den Strukturwandel nach der Wende längst bewältigt und sind wichtige Bestandteile der bundesdeutschen Wirtschaft. Zum Open Day bieten wir Besuchern die Chance, sich vor Ort ein Bild von der Leistungsstärke des Industriestandorts zu machen.



Zudem wird noch ein weiterer Aspekt der ansässigen Unternehmen beleuchtet. Als Teil der Stadt ist jedes Unternehmen auch Förderer von Sport und Kultur. An den Standorten der Betriebe können die Besucher Vereine und Sportarten kennenlernen. Volleyball, Fußball, Tischtennis und Kraftsport sind einige der vielen Sportarten, die entdeckt werden können. Als besonderes Highlight findet „Am Unterwege“ das Busziehen statt.



Beginn des Tages der offenen Betriebe ist um 10:00 Uhr in den Bushallen des ÖPNV.

Alle beteiligten Unternehmen sind über den Shuttleservice kos-

tenfrei erreichbar. Aktionsprogramm zum Tag der offenen Betriebe 10:00 Uhr Eröffnung

Zur Eröffnung des zweiten „Tag der offenen Betriebe“ - nunmehr „Open Day“ - möchten Sie alle teilnehmenden Betriebe begrüßen. Im Beisein von Vertretern aus Politik und Wirtschaft erwartet Sie ein interessanter und informativer Tag mit Einblicken in die Unternehmen, Sport und Spiel. Ein kostenloser Busshuttle macht es möglich, jede der Betriebsbesichtigungen bequem zu erreichen.



Aktivitäten 10:00 bis16:00 Uhr

-> BDZ Bildungs- u. Dienstleistungszentrum:

geöffnet: 10:00 - 16:00 Uhr; etriebsrundgang: stündlich; Vorführungen 3D- und Tampondruck; Bratwurst, Getränke, Spielecke, Basketball



-> Thüringen Bote:

geöffnet 10:00 - 16:00 Uhr



-> Modell Technik Formenbau:

Betriebsrundgang: 11:00, 12:00, 13:00 Uhr



-> AUDIA AKUSTIK:

Betriebsrundgang: 12:00 und 14:00 Uhr



-> febana Feinmechanische Bauelemente:

geöffnet:10:30 - 15:30 Uhr; Betriebsrundgang: 11:00 und 13.00 Uhr; Vorführung Baugruppenmontage; Hüpfburg, Grillstation, Getränkeversorgung



-> TRIMET Automotive Sömmerda:

geöffnet: 10:00 - 16:00 Uhr; Betriebsrundgang und Schaugießen: stündlich 11:00 - 15:00 Uhr



-> SEV - Industriekraftwerk:

Kraftwerksführungen: 11:00 - 13:00 Uhr (Anmeldung am Infostand)



-> Stiftung Finneck:

geöffnet: 10:00 - 16:00 Uhr; Betriebsrundgang: stündlich; Vorführung neue Möbeltischlereimaschinen; Kinderspielecke, Bratwurst und Getränke



-> UKA + HAUKE:

geöffnet 10:00 - 16:00 Uhr; Hebebühnen/Telestapler-Geschicklichkeitsfahren; Kicken und Torwandschießen mit FSV Sömmerda



-> WKF-GmbH Metallwarenfabrik:

geöffnet: 10:00 - 15:00 Uhr; Betriebsrundgang: 10:00, 12:00, 14:00 Uhr; Vorführung des Stanzvorgangs an der Stanzpresse; Geschicklichkeitsübungen für Kinder, Bratwurst und Getränke



-> Altenstädter & Schmidt PPV:

geöffnet 10:00 bis 16:00 Uhr; Holzbearbeitung auf der CNC-Fräse; Hüpfburg und Kinderbasteln, Kuchenbasar, Bratwurst und Getränke



Ausstellung in der Bushalle:

Verwaltungsgesellschaft ÖPNV Sömmerda

Eröffnung 10:00 Uhr

Bus-Ziehen; Experiment: Funkübertragung und Messung auf einem Modell-U-Boot-Parcours; Kinder-Infostand vom Kraftsportverein KSV; gastronomische Versorgung



Infostände in der Bushalle:

-> MICROSTEP

-> INTEG

-> RMA-TSK Kunststoffsysteme Sömmerda

-> Trimet Automotive Sömmerda

-> AUDIA AKUSTIK

-> febana

-> Erdrich Umformtechnik

-> Stiftung Finneck

-> Stockmann Prüf- und Qualitätszentrum

-> ASF Jens Bauer

-> Randstad Deutschland

-> IHK Erfurt, Service-Center Sömmerda / SEV Energieversorgung Sömmerda

-> Agentur für Arbeit/Jobcenter Sömmerda