Sparkassenstiftung Sömmerda untersützt 8 junge Talente im Jahr 2017

Begabte Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre konnten sich in den Bereichen Musik, Kunst, Kultur, Wissenschaft und Sport bewerben. Aus den 10 Bewerbungen wählte das Kuratorium 8 Stipendiaten aus, die im kommenden Jahr mit insgesamt 24.000 Euro unterstützt werden.Über das Stipendium können sich freuen:- Celine Hein aus Günstedt (Kraftsport)- Michel Aschenbrenner aus Burgwenden (Radsport)- Philipp Gebhardt aus Sömmerda (Radsport)- Tom Blechschmidt aus Nöda (Judo)- Tom Steinecke aus Schönstedt (Wasserball)- Lukas Lange aus Schilfa (Bogensport)- Lena Posniak aus Straußfurt (Leichtathletik)- Paul Groch aus Sömmerda (Radsport)begann bereits im Alter von 12 Jahren mit dem Kraftsport. Seit 2014 nimmt sie regelmäßig an Wettkämpfen teil und kann bereits auf viele Erfolge zurückblicken. Unter anderem mehrere Thüringer und Deutsche Meistertitel.entdeckte bereits mit 8 Jahren die Liebe zum Radsport. In den folgenden Jahren konnte er viele Erfolge bei nationalen Wettbewerben erreichen. Seit 2016 trainiert er mit der Nationalmannschaft, um seine sportlichen Fähigkeiten noch weiter auszubauen.trat 2012 dem Sömmerdaer Radsportverein bei. 2013 wurde er bereits in den Thüringer Landeskader berufen und belegte 2015 den ersten Platz bei den Thüringer Landesmeisterschaften.entdeckte schon mit vier Jahren seine Leidenschaft zum Judo. Seitdem konnte er bereits siebenmal den Thüringer Meistertitel für sich beanspruchen. Seit 2016 trainiert er im Leistungszentrum in Jena, um seine sportlichen Erfolge weiter ausbauen zu können.trat 2014 dem SV Sömmerda in der Abteilung Wasserball bei und bereits seit dem selben Jahr Mitglied der Auswahlmannschaft Thüringens. Gemeinsam mit seiner Mannschaft kann er bereits auf viele Erfolge zurückblicken.hat mit 11 Jahren mit dem Bogensport angefangen. Er konnte bereits mehrere Top Platzierungen bei nationalen Meisterschaften erreichen.kann mit 15 Jahren bereits auf mehrere Jahre erfolgreiche Turnierteilnahmen zurückblicken. 2011 kam sie zur Leichtathletik und konn bereits auf 28 Thüringer Meistertitel erreichen. Aktuell belegt sie in Ihrer Altersklasse den ersten Platz der deutschen Bestenliste.betreibt seit 2009 leidenschaftlich den Radsport. Er konnte bereits zahlreiche Erfolge einfahren. Seit dem Jahr 2015 trainiert er am Sportgymnasium Erfurt.