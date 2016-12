Sparkassenstiftung Sömmerda verlieh Bürgerpreis „für mich. für uns. für alle.“ 2016

Für den Bürgerpreis gingen insgesamt 13 Vorschläge ein, aus denen eine Jury - bestehend aus Bundestags- und Landtagsabgeordneten, regionalen Medienvertretern und Kuratoriumsmitgliedern der Sparkassenstiftung - sieben Preisträger ermittelte, die mit Preisgeldern in Höhe von insgesamt 5.000 Euro ausgezeichnet wurden.Um die Entwicklung des Ehrenamtes zu fördern und das ehrenamtliche Engagement zu würdigen, vergibt die Sparkassenstiftung seit dem Jahr 2004 den Bürgerpreis „für mich. für uns. für alle.“. Mit den Preisträgern 2016 konnten bislang 71 Einzelpersonen bzw. Gruppen mit Preisgeldern von insgesamt 43.250 € ausgezeichnet werden.Musikalisch eingerahmt wurde die Veranstaltung von den Turmbläsern der Stadt- und Kreismusikschule Sömmerda.Der Bürgerpreis „für mich. für uns. für alle.“ 2016 wurde in deran drei engagierte Bürgerinnen und Bürger verliehen.Einen Bürgerpreis erhielt, die seit Jahrzehntenehrenamtlich die gute Seele der Kirchengemeinde Büchel ist. Siestellte die Chronik des Dorfes auf, betrieb und betreibtAhnenforschung, engagiert sich bei Rentnerfeiern, für dieFrauenhilfe Büchel-Griefstedt und den Singekreis Büchel. Sie sorgtfür Ordnung, Sauberkeit und Betreuung im Pfarrerhaus und in derKirche, plant die Gottesdienste und sämtliche kirchlicheVeranstaltungen.Ausgezeichnet wurde ebenfalls. Er kümmerte sich alsJugendwart von 2004 bis 2015 um die Nachwuchsgewinnung fürdie freiwillige Feuerwehr Walschleben und um eine sinnvolleFreizeitgestaltung für Kinder aus dem Ort. Unter derLeitung von Michael Frey nahm die Jugendfeuerwehr Walschlebenerfolgreich mit vorderen Plätzen an Wettkämpfen teil. Mit der Wahl zum 2. stellvertretenden Kreisjugendwart im Landkreis Sömmerda West wird Michael Frey an die Erfolge zur Nachwuchsgewinnung anknüpfen.Ein weiterer Preis in der Kategorie „Alltagshelden“ wurde anverliehen, der vielfältig ehrenamtlich engagiert ist. Sie führt seit Juni 2015 ehrenamtlich im Landkreis Sömmerda und im Kyffhäuserkreis Typisierungendurch, bei denen sich Freiwillige als potentielle Stammzellenspender für Leukämiekranke registrieren lassen können. Zudem sammelt sie zusätzlich weitere Geld und Sachspenden für das Kinderhospiz in Tambach-Dietharz. Fürdas Nachtasyl „Haus Zuflucht“ in Erfurt sammelt sie Kleidung undSachspenden, welche dort regelmäßig abgegeben werden.In derwurden zwei Preise an junge und engagierte Menschen vergeben.Zum eine wurde dieausgezeichnet. Beide Theatergruppen sind seit vielen Jahren ausdem kulturellen Leben der Stadt Sömmerda und darüber hinausnicht mehr wegzudenken. Über viele Jahre hinweg und mit einer großen Resonanztraten sie im Volkshaus, im Schülerfreizeitzentrum und anvielen anderen Orten auf.Der Preis wurde außerdem anvergeben.Im gesamtenSchuljahr 2015/2016 besuchte Anthony den Hort der Traumzauberbaum-Grundschule in Weißensee. Jeden Dienstag und auch mittwochs sowie bei den monatlichen Höhepunkten half er freiwillig mit. Er ist stets hochmotiviert, sehr zuverlässig und genau, zeigt Eigeninitiative und überzeugt durch seine große Einsatzbereitschaft.In derwurden in diesem Jahr zwei Preisträger gewürdigt, die sich in herausragender Weise langjährig, stetig und intensiv für das Gemeinwohl engagiert haben.Ausgezeichnet wurde. Er ist seit der Gründung1992 Mitglied in der Kreisverkehrswacht Sömmerda. Fast täglich hat er eine Kindertagesstätte im Verkehrspräventionszentrum zu Gast und betreut diese mit unterschiedlichen Geschicklichkeitsspielen, Rollerparcour, Balancetraining und demrichtigen Verhalten im Straßenverkehr. Seine Moderationstätigkeit ist bei allen Zielgruppen vom Kindergartenkind bis zum Senior bekannt. Stefan Ehrhardt betreut aber nicht nur die Schulanfänger, sondern gibt verschiedene Verkehrsteilnehmerschulungen und Erzieher-Seminare.Ein weiterer Preis in der Kategorie „Lebenswerk“ wurde anvergeben. Vor 26 Jahren wurde Karsten Lange zum Vereinsvorsitzenden des neu gegründeten Vereins für Fanfarenmusik Bachra e.V. gewählt. Schon als Schulkindtrommelte er seit 1973 im Fanfarenzug mit und kann somit nach über 40 Jahren auf eine erfolgreiche Entwicklung des Musikwesens in Bachra zurückblicken, zu der er als Musiker, Vereinsvorsitzender und musikalischer Leiter beispielhaft beigetragen hat. Unter seiner Leitung wurde der Fanfarenzug 15 Mal Thüringer Landesmeister.