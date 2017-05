Einblick in das Imkerleben

Bienen- und Naturfreund lädt am 10.Juni 2017 zu einer Veranstaltung zum "Langen Tag der Natur"ein.



Auch in diesem Jahr veranstaltet der NABU Thüringen gemeinsam mit der Stiftung Naturschutz wieder einen "Langen Tag der Natur". Vom 9. und 10. Juni sind Thüringer Naturfreunde eingeladen um Naturschätze in Thüringenn zu entdecken.



Die Finneberg Imkerei Triebel beteiligt sich am 10.Juni mit einem Tag der offenen Tür von 10:00 bis 16:00 Uhr an dieser Aktion. Das Angebot ertstreckt sich von einer Fragerund rund um das Thema Bienen, bei der zwei Fachleute Rede und Antwort stehen werden, bis hin zu Schauschleudern mit Honigverkostung. Zudem ist ein kleiner Vortrag zum Propolis vorgesehen, der eineige der Anwendungsgebiete dieses prominenten Allheilmittels der Bienen einschließt.

Schließlich wird es eine kleine Ausstellung von verschiedenen Geräten zu Thema Propolisbehandungsmethoden sowie bei gutem Wetter eine Schau in die Beute mit Bildung eines Jungvolkes (Ablegerbildung) geben.



Bei Interesse wird um eine Voranmeldung via Telefon, E-Mail, Facebook oder WhatsApp gebeten.



Finneberg Imkerei Triebel

Kammerforststraße 30

99625 Kölleda OT Burgwenden

03635/4104954

0174/3123173

www.finneber-imkerei-triebel.de

info@finneberg-imkerei-triebel.de