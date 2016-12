Thüringen zu Fuß - W wie Weg: Der Naturpfad Thiemsburg

Der Naturpfad Thiemsburg war der erste Rundwanderweg im Nationalpark und verläuft ausschließlich durch arten- und strukturreichen Wald.Der Tipp kommt von Michaela Heinemann, Mitarbeiterin im Bereich Öffentlichkeitsarbeit im Nationalpark Hainich.

Vorbei am dicksten Baum im Hainich

Im Nationalparkzentrum an der Thiemsburg vermittelt die Ausstellung „Entdecke die Geheimnisse des Hainich“ mit einer Wurzelhöhle alles Wissenswerte zum Hainich.Das Nationalparkzentrum Thiemsburg liegt rund zehn Kilometer westlich von Bad Langensalza an der Landstraße nach Craula und ist auch mit dem Bus erreichbar.der Parkplatz Thiemsburg.Wanderer folgen dem Eichenblatt-Symbol.Es gibt kaum Höhenunterschiede.Grundsätzlich ist der Weg ganzjährig begehbar.Für die rund vier Kilometer sollte man mit Pausen ein bis zwei Stunden einkalkulieren.Es geht über meist unbefestigte Waldwege voran.Das Restaurant und der Biergarten im Forsthaus Thiemsburg liegen gegenüber vom Nationalparkzentrum.Nur 300 Meter entfernt vom Wanderweg bietet der 40 Meter hohe Turm des Baumkronenpfades herrliche Aussichten.Ein Steingraben, reiche Frühblüherbestände, viele Baumarten und historische Grenzsteine machen die Strecke interessant. Auch die „Alte Eiche“ - mit einem Umfang von 5,45 Meter der dickste Baum im Nationalpark - befindet sich an diesem Wanderweg.Der Naturpfad kreuzt den Eichenbergweg und teilt sich den Beginn mit Baumkronenpfad.Die Ranger führen jeden Mittwoch und Samstag ab 13 Uhr durch den Hainich. Gruppen können bei der Nationalparkverwaltung nach weiteren Führungen fragen.