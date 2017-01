Wappentier des Kanu-Club Sömmerda entkommen?

Biber haben in der Regel eine Flusslänge von 0,5 bis 6 km, die sie zur Ernährung benötigen. Angeblich sollen sogar mehrere Biber in diesem Revier sein, doch würde das auf eine Familie hindeuten (in der Regel das Muttertier mit bis zu sechs Jungtieren, bei sehr guter Verpflegungslage auch mehr). Andererseits können auch Durchzügler auf der Suche nach einem eigenen Revier mitgezählt worden sein.Bilder: Marco Baumann