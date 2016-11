Georg von Werthern - ein „thüringischer Preuße“

Bei Königen und Fürsten standen die Grafen von Beichlingen in Diensten. Als Räte, Richter oder Heerführer, als geistliche Würdenträger und Gelehrte waren sie verdienstvoll tätig. Mit den Herren von Werthern, benannt nach ihrem Stammsitz Klein-Werther (bei Nordhausen), trat 1519 ebenfalls ein altes Adelsgeschlecht die Besitznachfolge der Beichlinger Grafen an, das im nördlichen Thüringen ebenfalls alteingesessen, bei Kaiser und Landesherren hoch angesehen war. Seit 1702 führte der jeweilige Besitzer des Schlosses und der Herrschaft Beichlingen den Grafentitel.

Erinnerungswürdig ist dem Förderverein Schloss Beichlingen gegenwärtig das Wirken des Georg Freiherr von Werthern. Außergewöhnlich seine Position als „preußischer Diplomat“ und ebenso sein Wunsch nach Begräbnis auf dem „Weißen Berg“.

Am 20. November 2016 jährt sich sein Geburtstag zum 200.mal.

Der Förderverein nimmt dies zum Anlass für ein Kolloquium, das 14.00 Uhr beginnt und dem Leben und Wirken des „thüringischen Preußen“ gewidmet ist.

Interessenten sind herzlich eingeladen.