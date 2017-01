Crowdfunding-Projekt zu Unterstützung von Nachwuchs- und Frauenförderung

Der Kanu-Club Sömmerda e.V. bemüht sich seit Jahren, Nachwuchssportler für den Kanusport zu begeistern und durch intensive Förderung im Verein und am Ort zu halten sowie den Frauenanteil im Kanusport zu heben. Als Reaktion auf den demografischen Wandel hat der Kanu-Club Sömmerda e.V. die Integration von erwachsenen Sporteinsteigern als wesentlichen Bestandteil in sein Breitensport-Konzept aufgenommen. Der Erfolg dieser Anstrengungen ist durch die eingeschränkte Nutzbarkeit des Kanukanals akut gefährdet.Aus diesem Grunde plant der KC Sömmerda, die Balkenkonstruktion durch je ein Kurbelschott für die beiden Einläufe zu ersetzen. Diese sind von einer Person zu bedienen. Dies ist eine erhebliche Investition, die der Verein alleine nicht aufbringen kann. Um aber der lokalen, regionalen und überregionalen Bedeutung des Kanals für Gesundheit, Sportförderung und Integration Rechnung zu tragen, ist diese Maßnahme unerlässlich.Der Kanu-Club Sömmerda bittet Sie deshalb um Unterstützung für das crowdfunding-Projekt zum Kurbelschott. Zum einen direkt und auch, indem sie diesen Artikel mit dem link zu Visionbakery an Ihre Freunde, Bekannte und Kollegen weitergeben mit der Bitte um wohlwollende Prüfung.Link: http://www.visionbakery.com/Kurbelschott-fuer-nach...