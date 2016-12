Kölledaer Skatturnier schon am 16.12.!

Kölleda: Hotel & Restaurant Alte Molkerei |

Das Kölledaer Jahresabschlussturnier findet - aufgrund der Feiertage zum Jahreswechsel - schon am 16. Dezember statt. Der Startschuss fällt 18 Uhr in der Alten Molkerei am Backleber Tor.

Wie gehabt werden 2 Serien á 48 Spiele gespielt sowie alle Startgelder (10 Euro pro Teilnehmer) und Abreizgelder an die Platzierten ausgeschüttet. Der Sieger erhält zusätzlich einen Gutschein für die Teilnahme am nächsten Turnier.