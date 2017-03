SCHLOSSBERGLAUF

Traditionsgemäß ruft der Freizeitsportverein Beichlingen am 1. Mai 2017 die Läuferinnen und Läufer an den Start. Auch in diesem Jahr beginnt und endet der Lauf im Schloss. Start und Ziele sind am oberen (östlichen) Schlosstor. Versorgungsoase und Podest der Siegerehrung befinden sich auf der Schlossterrasse. Die Schlossbergläufe zählen zum „Laufcup des Landkreises Sömmerda“.

Startzeiten und Laufstrecken:

• 9.00 Uhr Walking 4 km und 15 km

• 9.30 u. 9.45 Uhr Schülerläufe 1,5 km

• 10.00 Uhr Hauptlauf 4 km und 14. km

Die Kleinsten (Bambini) dürfen auf einer separaten Strecke probieren, ob sie schon wettkampftauglich sind.

Anmeldung auf Meldeformularen an

Sabine Vogt

Kölledaer Str. 23 in 99625 Beichlingen

Tel.: 03635 / 403557

e-Mail: sabine.vogt@fsv-beichlingen.de

Zur Vermeidung organisatorischer Schwierigkeiten bitte bis 28.04.2017 über eine der Anmeldeschaltflächen anmelden. Am Tag der Veranstaltung sind Nachmeldungen, bis spätestens 30 Min. vor Start nur noch gegen eine Zusatzgebühr von 3,-€ möglich.

Startgebühren

mit Onlinevoranmeldung

1,5 km Schülerlauf 2 Euro

4 km Lauf 5 Euro

15 km Lauf 7 Euro

4 km Walking 5 Euro

15 km Walking 7 Euro

Bambinilauf ohne Startgebühr

Organisationspunkt, Wasch- und Umkleidemöglichkeiten befinden sich im Schloss

Parkplätze unterhalb des Schlosses, am Sportplatz und an der Turnhalle.

Die Organisatoren wünschen sich wieder eine gut besuchte Veranstaltung und hoffen auf angenehmes Laufwetter, womit die uneigennützige Arbeit der Helfer Anerkennung findet. Gleichfalls dankt der Verein allen Spendern, die die Fortsetzung der Tradition ermöglichen.