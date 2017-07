Sport- und Familienfest vom 28.07. – 30.07.2017 auf dem Sportplatz Großneuhausen





Der SV Lossatal lädt auch in diesem Jahr wieder alle Sportbegeisterten und alle die, die es werden wollen, herzlich ein auf ein gemeinsames, sportlich-familiäres, Wochenende für Jung und Alt.Los geht es in diesem Jahr am Freitag (28.07.2017 ab 18 Uhr) mit der Eröffnung und einem Freundschaftsspiel der 1.Mannschaft des SV Lossatal Großneuhausen gegen ein Gästeteam aus Guthmannshausen.Der Samstag (29.07.2017 ab 9 Uhr) wird eröffnete mit einem G-Junioren Fußballturnier, hier werden die Kleinsten den Ball laufen lassen und um Pokale kämpfen.Tagsüber erwartet Sie ein buntes, sportliches und familiäres Programm für jedes Alter.(Hüpfburg, Goldwäsche, Torwandschiessen etc.)Auch dieses Jahr gibt es wieder ein Gaudi-Fußball-Wettkampf für Groß und Klein sowie Jung und Alt (Fussball Kleinfeld + BubbleSoccer + …), pro Team starten hier mindestens 6 Teilnehmer.Highlight in diesem Jahr ist eine BUBBLE SOCCER ARENA – Fußball mal anders – passt du nicht auf, dann rollst du davon!Wenn auch Sie eine Mannschaft ins Rennen schicken wollen, geben Sie uns bitte bis zum 23.07.2017 Bescheid. Antworten/Fragen etc. per Telefon 0172-6873989 oder perEmail: info@sv-lossatal-grossneuhausen.deStart des Wettkampfes ist für ca. 11 Uhr geplant je nachdem wie viele Mannschaften sich melden bzw. vor Ort noch teilnehmen wollen. Für Sieger und Platzierte gibt es natürlich auch etwas zu gewinnen!In den Abendstunden geht es dann sportlich auf der Tanzfläche weiter - Disco ab 19 Uhr für Jung und Alt (wetterfest mit Festzelt).Am Sonntag (30.07.2017 ab 10 Uhr) gibt es dann Frühshoppen für die „Großen“ und „Bolzen für die Kleinen“Eintritt und Anmeldung sind an allen Tagen FREI. Für das leibliche Wohl wird wieder bestens gesorgt.(Samstagmittag wieder lecker Spanferkel direkt vom Grill)Der SV Lossatal Großneuhausen heißt jetzt schon alle Gäste und Teilnehmer herzlich Willkommen.Ronny Weinreich – Vorstandsmitglied des SV Lossatal Grossneuhausen