18. Chorfest in Sömmerda

Sömmerda : Volkshaus |

Bald ist es soweit!



Am Sonntag - 17. September um 14.00 Uhr -

steigt das 18. Chorfest im Volkshaus in Sömmerda.



Das Motto - es könnte nicht passender sein - lautet:

„Was wäre die Welt ohne Musik?“



Das 18. Chorfest ist ein kultureller Höhepunkt und bereichert die Stadt Sömmerda.

Veranstalter des Festes ist der MGV Sömmerda unter der bewährten Chorleitung von Natalie Jedigarjew. Die Vorbereitungen dazu laufen bereits auf Hochtouren.



Insgesamt gestalten 5 Chöre, ein Gesangsduo a Capella und Solisten das klangvolle Programm. Mehr dazu wird noch nicht verraten.



In der Pause ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Alle Interessierten sind herzlich willkommen.



Karten können im Vorverkauf bei der Tourist-Information der Stadt Sömmerda bzw. an der Tageskasse zum Preis von 7,00 € erworben werden.



Der MGV Sömmerda bedankt sich ganz herzlich für die finanzielle Unterstützung zur Durchführung des Chorfestes bei der Sparkasse Mittelthüringen sowie bei der Stadt Sömmerda.





Christel Ludwig

Pressesprecherin im MGV