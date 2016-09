Backstubenfest bei der Bäckerei Bergmann

Für das leibliche Wohl war an dem überaus sonnigen Sonntag bestens gesorgt und mit Abwechslung in Livemusik, Tortenknobeln, Tombola, Kinderbackstube, Backvorführungen und sportlichen Angeboten für die kleinen Besucher war auch für alle etwas dabei.Für alle, die es in diesem Jahr nicht gesehen haben steht der Termin für das kommenden Jahr bereits fest. Da heißt es am 10.September 2017, willkommen zum 20. Backstubenfest.