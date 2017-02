FCR startet mit Rathaussturm in die närrischen Tage

Bevor die rot-weißen Narren vom FCR Sömmerda ihren Weg „Zwischen Himmel und Hölle“ vor dem Rathaus bestreiten, machen sie wie jedes Jahr die Innenstadt unsicher. Los geht es in schöner Tradition in den Finneck-Werkstätten. Dort wird der FCR mit einem kurzweiligen Programm in den Tag starten. Die Route führt danach über die Stationen Landratsamt und Sparkasse (beide Bahnhofstraße), weiter über den Stadtring durch die Lange Straße direkt vor das Rathaus. Die Karnevalisten werden auf dem Markt - zusammen mit dem Tanzsportverein Sömmerda - Spaß, Stimmung und gute Laune unter das närrische Volk bringen.Eckdaten der Tour: 23. Februar – 07:45 Uhr - Start Busbahnhof; 08:11 Uhr - Finneck-Werkstätten, Gewerbegebiet; 09:11 Uhr - Landratsamt, Bahnhofstraße; 10:11 Uhr - Sparkasse, Bahnhof-straße; 11:11 Uhr - Rathaussturm.Und dann heißt es bis Aschermittwoch „Sömmern Helau“. Weiberfasching und Festsitzung sind bereits seit Wochen ausverkauft; für den Kinderfasching (Sonntag, 26.02.) gibt es nur noch wenige Restkarten. Weitere Veranstaltungen: Kostümball mit komplettem Programm (Freitag, 24.02.), Gemeinschaftssitzung Sömmerdaer Karneval (Rosenmontag, 27.02.). Vorverkauf bei Goldschmiede Lompe und in der Tourist-Information Sömmer-da: Mehr Infos unter www.fcr-sömmerda.de