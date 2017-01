Gäste des Ritterordens Heinrich III. der Erlauchte

Der Hochmeister Seine Exzellenz Generaloberst i.Tr. Olaf Graf v. Neuendorf zu Nauendorf des Ritterordens Heinrich der Erlauchte mit Sitz in Bad Sulza mit seinen Stv. Seiner Exzellenz den Großkomtur Eduard von Engl aus der Balley Austria-Hungarya vom Ritterorden Heinrich III. der Erlauchte. Begrüßten ihre Gäste , den Großmeister des Hubertus – Ordens Seine Exzellenz Oberst Jürgen Binder von Kössler – Bindersfeld bund seinen Adjutanten Oberleutnant in Tradition Peter Ertl.Und Herrn Linienschiffskapitän i.Tr. Dr. Lothar Hiestand Präfekt des Radetzky - Orden von Berlin-Brandenburg mit Gemahlin Fregattenkapitän i.Tr. Susanne Hiestand in Bad Sulza .Wir hatten einige sehr Interessante Gespräche über unsere Orden und über eine zukünftige Erfolgreiche Zusammenarbeit unserer Ritterorden. Im Anschluß erfolgte die Beförderung des Oberst Jürgen Binder von Kössler - Bindersfeld zum Generalmajor im K.u.K Husarenregiment Graf Friedrich August Joseph Franz Xaver des Heiligen Römischen Reichs Graf von Nauendorf kaiserlicher Kammerherr und Feldmarschall-Leutnant, Inhaber des K.u.K Husarenregiments Nr.8 jetzt unter dem Regimentsinhaber : Generaloberst Olaf Graf von Neuendorf zu Nauendorf wurde eine Ehrengarde für die Grafen v. Neuendorf zu Nauendorf ernannt unter der Schirmherrschaft SKH Prinz Michael Benedikt von Sachsen-Weimar-Eisenach, Herzog zu Sachsen, Landgraf von Thüringen Graf von Wettin usw.Ehrenoffiziere der Ehrengarde des K.u.K Husarenregiments Nr.8 Graf von Nauendorf sind,die folgenden Ehrenoffiziere. !Regimentsinhaber : Generaloberst i.Tr. Olaf Graf v. Neuendorf zu NauendorfGeneraladjutant : Generalmajor i.Tr. Jürgen Binder von Kössler-BindersfeldKommandeur : Oberst i.Tr. Jürgen RolleStv. Kommandeur : Oberst Hermann von GostnerOberstleutnant : Heinz Graf v. Neuendorf zu NauendorfMajor : Eduard von EnglOberstabsarzt : 1.Klasse Major Udo FuchsRittmeister : Peter EcksteinRittmeister : Christian VolggerRittmeister : Albert H. ReitererOberleutnant : Peter ErtlOberleutnant. Markus von HolzknechtOberleutnant : Walter-Erwin SimmerLeutnant: Rudolf von EubeAlle Offiziere wurden per Urkunde bestätigt und erhielten die goldene Erinnerungsmedaille250 Jahre K.u.K Feldmarschall-Leutnant Carl Wilhelm Freiherr von Nauendorf Inhaber des KuK Husarenregiments Nr.8.Soeben waren wir alle Zeugen eines Augenblicks hoher Ehrungen und Würdigungen verdienstvoller Persönlichkeiten, die sich ehrenamtlich-unentgeltlich dem Dienst am Gemeinsinn in unseren Heimatländern verschrieben haben.Autor: Seine Exzellenz Generaloberst Olaf Graf v. Neuendorf zu Nauendorf