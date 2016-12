Himmlisches Geschenk für Höllen-Lärm

Sparkasse unterstützt FCR-Fasching

Vorweihnachtliche Freude brachte Silvia Kraushaar am Nikolaustag in die Clubräume des FaschingsClubs Rot-Weiß Sömmerda e.V. Hier traf sich die RegionalCenter-Leiterin der Sparkasse Mittelthüringen mit einigen rot-weißen Narren, um die neue Musikanlage des Vereins zu testen. Denn die hatten sich die Karnevalisten dank einer großzügigen PS-Spende der Sparkasse von 2.000 EUR vor kurzem angeschafft. Seitdem ist die Anlage schon gut im Einsatz: Männerballettproben, Gesangsproben und natürlich zum vereinsinternen Saisonauftakt am 11.11.2016. Wie FCR-Programmchef Holger Beck berichtete, wird die Musikanlage darüber hinaus bei Außenveranstaltungen und auf dem FCR-Umzugswagen zum Einsatz kommen.Im Rahmen ihrer Rathaussturm-Tour im Februar 2017 werden die FCR-Narren auch wieder die Sparkasse stimmungsvoll stürmen. Das jedenfalls versprach Dr. Reinhard Rothe vom FCR-Männerballett der Regio-nalCenter-Leiterin für den Bereich Sömmerda. Als kleines Dankeschön für die Spende erhielt Silvia Kraushaar einen Ticket-Gutschein für die aktuelle FCR-Saison „Zwischen Himmel und Hölle“.Die Karten für den Volkshaus-Fasching sind bereits jetzt in der Tourist-Information Sömmerda erhältlich; ab Januar dann auch bei Goldschmiede Lompe.Die FCR-Termine: Rathaussturm 23.02.2017 – Weiberfasching 23.02.2017 – Kostümball 24.02.2017 – Festsitzung 25.02.20117 – Kinderfasching 26.02.2017 – Sömmerdaer Rosenmontag 27.02.2017. Weitere Infos unter www.fasching-sömmerda.de und facebook.com/fcr.fasching