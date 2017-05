Konzert im Rosengarten in Sömmerda

Sömmerda : Stadt-und Kreisbibliothek Dreyse-Haus |

Rosenduft und Gesang



Der Männerchor des MGV Sömmerda lädt auch in diesem Sommer zum bereits zur Tradition gewordenen Konzert im Rosengarten der Stadt- und Kreisbibliothek – dem historischen Gebäudekomplex des Dreyse-Hauses in Sömmerda ein. Das besondere Konzert inmitten der majestätischen Blumen findet am 18.06.2017 um 14.30 Uhr statt.

In zauberhafter Atmosphäre und traumhafter Kulisse werden musikalische Klänge vom Männerchor unter Leitung von Natalie Jedigarjew sowie vom Kinderchor der Diesterwegschule unter Leitung von Frau Kristupeit zu hören sein.

Sollte es regnen, findet die Veranstaltung in der Franziskuskirche statt. Der Eintritt ist frei.



Christel Ludwig / Pressesprecherin im MGV