Saisonauftakt 2017/2018 SV Salamander Werningshausen

Zum ersten Mal in der Geschichte, stellt der SV Salamander Werningshausen für die Saison 2017/2018 eine F- und E-Junioren Mannschaft zum Punktspiel auf. Am Samstag, 26.08.2017 - 10 Uhr ist es dann soweit, das die F-Junioren ihr erstes Punktspiel gegen FC Weißensee 03 auf dem heimischen Fußballplatz bestreiten werden. An diesem Tag gibt es von den Fussball-Mamas auch einen Kuchenbasar. Die E-Junioren bestreiten dann am Sonntag, 27.08.2017 -10 Uhr ihr erstes Heimspiel gegen SV Empor Walschleben. Ein Auswärtsspiel dagegen hat die 1. Mannschaft gegen FC Union Erfurt I. Für die bevorstehende Saison wünschen wir den Jungen, Mädchen und Männern viel Erfolg.