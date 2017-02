Schnupperpaddeln

Sömmerda : Kanu-Club Sömmerda e. V. |

Am 10. und 11. Juni veranstaltet der Kanu-Club Sömmerda e.V. jeweils von 10.00 bis 18:00 Uhr ein Schupperpaddeln. Interessenten können einfach vorbeikommen und unter Anleitung verschiedene Boote (Wander-, Wildwasser-, Spielboote, etc.) ausprobieren. Oder einfach auch nur zuschauen, wie in der Walze gespielt wird.

Ihr müßt schwimmen können und solltet für alle Fälle Ersatzkleidung und Handtuch dabei haben.