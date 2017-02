Sömmerdaer Rafting 2017

Sömmerda : Kanu-Club Sömmerda e. V. |

Altbekannt, altbewährt. Das Event des Jahres.

Am 02. September findet wieder das Sömmerdaer Rafting auf dem Gelände des Kanu-Club Sömmerda e.V. statt.

Gäste sind gerne gesehen. Feuert die TeilnehmerInnen an und holt Euch danach an den Ständen leckeres Essen, oder in der Sommerküche guten Kaffee und selbstgemachten Kuchen.