150 Jahre SV - der Sondershäuser Verband lädt ein!

Sondershausen : Rathaus |

Schriftsteller live in Sondershausen! Vier Autoren bereichern das Verbandsfest!



Die Vielfalt der musischen Betätigung im Sondershäuser Verband (SV) zeigt sich auch im literarischen Bereich. Heute präsentieren sich vier SchriftstellerInnen, die im Rahmen des Jubiläumsfestes aus ihren Werken vortragen werden. Sie sind in ganz unterschiedlichen Genres unterwegs, befassen sich mit ebenso unterschiedlichen Themen und zeigen sich natürlich auch auf unterschiedliche Weise. Die Beiträge sollen neugierig machen und einen Vorgeschmack auf die einzelnen jeweils knapp 60minütigen Autorenlesungen geben. Etliche Bücher werden übrigens sowohl direkt bei den Lesungen wie auch im Festbüro erhältlich sein.



(Text: Nico Radtke; die Beiträge zu den Autoren stammen von diesen selbst bzw. sind von ihnen freigegeben)

Kai Hirdt Über den Autor…

Kai Hirdt studierte Germanistik an der Universität Hamburg. Nach acht Jahren ‚Frondienst‘, wie er es selbst benennt, in PR-Agenturen machte er sich als Schriftsteller selbstständig. Seit 2014 lebt er vom Schreiben – hauptsächlich als Autor für die Science-Fiction-Serie PERRY RHODAN. Mit seinem Beitrag setzt er ein Ausrufezeichen für ein weiteres fesselndes Genre im Festprogramm!

…und sein Werk In den letzten drei Jahren hat Kai Hirdt rund zwanzig Romane für PERRY RHODAN und verschiedene Nebenserien geschrieben. Im Rahmen des Verbandsfestes liest er ein Best-of der schönsten Szenen – von spannend über anrührend bis amüsant und skurril.

"Wieder einmal hatte er nicht die geringste Ahnung, ob er richtig gehandelt hatte. Allmählich fragte er sich, ob sogenannte Helden wirklich die Antworten auf solche Fragen wussten, oder ob sie nur zu dumm waren, sie zu stellen.“



Neugierig auf mehr Infos? Die gibt es auf der Facebook-Fanseite www.facebook.com/kai.hirdt und hier: www.hirdt.de.



Zu erleben am Samstag, 03. Juni 2017 um 14 Uhr im Rathaus, Sondershausen! Eintritt frei!



Eine Übersicht über alle öffentlichen Veranstaltungen am Festwochenende ist unter www.sv.org zu finden.