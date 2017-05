150 Jahre SV - der Sondershäuser Verband lädt ein!

Im Rahmen des großen Verbandsfestes bietet das 'Feuerwerk der Musen' eine tolle Auswahl qualitativ hochwertiger Veranstaltungen an verschiedenen Spielstätten.

Klaviertrio Würzburg

Das Klaviertrio Würzburg zählt zu den arriviertesten seiner Art. Seit der Gründung im Jahr 2001 haben die Schwestern Katharina Cording, Karla-Maria Cording und der Cellist Peer-Christoph Pulc stetig ihre Fähigkeiten erweitert und verfeinert: in ihrer Klanglichkeit wirken sie wie aus demselben Guss. Die Presse konstatierte „herausragende Kompetenz“, „imponierende und temperamentgeladene Virtuosität“ im Verein mit „hellwacher Spontaneität“ und „mitreißendem Schwung“ als Ergebnis jahrelanger Arbeit und Konzertierens. Das Trio gibt ganzjährig Gastkonzerte im In- und Ausland und im Rahmen vieler renommierter Festivals. So war es u.a. zu hören im Münchner Gasteig, der Nürnberger Meistersingerhalle, open-air vor dem Bode-Museum in Berlin, bei der Sächsischen Mozart-Gesellschaft Chemnitz, in der Friedrich-Ebert-Halle Hamburg, im Wildt‘schen Haus Basel, Musée des Beaux Arts Caen oder in der Dresdner Frauenkirche. Es ist außerdem aufgetreten bei den Mendelssohn-Festtagen Leipzig, dem Heidelberger Kammermusikfestival, beim Hohenloher Kultursommer, Oberstdorfer Musiksommer, den Jüdischen Kulturtagen Bad Kissingen, Bayreuther Festspiel-Soiréen, Mozartiade Augsburg, Festival Goslar-Harz, Orlando Festival in den Niederlanden, Musik in Marais Paris, den Würzburger Bachtagen und beim Mozartfest Würzburg. Das Würzburger Klaviertrio spielte auch zur Verleihung des Deutschen Kulturpreises an Daniel Barenboim in der Münchner Allerheiligen-Hofkirche.2015 veröffentlichte das Klaviertrio Würzburg seine vierte CD mit Werken von Carl Maria von Weber, Franz Liszt, Heinrich Wilhelm Ernst, Gabriel Fauré, Isang Yun u.a. Beim Label keferstein records sind außerdem erschienen: Saint-Saëns/Dvořák (2012), Brahms/Zilcher (2008), Mendelssohn/Chopin/Liszt (2005). Aufnahmen des Ensembles wurden von mehreren Rundfunksendern ausgestrahlt, so u.a. beim BR, NDR, WDR 3, MDR, Deutschland Radio Kultur. In Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Ulrich Konrad präsentiert das Trio alljährlich in der Würzburger Residenz einen Kammermusikzyklus. In diesem Rahmen kamen beispielsweise alle Klaviertrios von Beethoven einschließlich des Tripelkonzerts, Dvorák, Schumann und Brahms zur Aufführung. Das Repertoire des Ensembles umfasst derzeit über 70 Klaviertrios, darunter einige selten aufgeführte Werke, aber auch zeitgenössische Kompositionen von Erkki Sven Tüür oder Thomas Stöß. Zu Beginn ihrer Laufbahn studierten die drei Musiker bei Prof. Hatto Beyerle in Hannover und danach bei Prof. Sören Uhde in Würzburg. In Meisterkursen hatten sie Unterricht bei Menahem Pressler, Siegfried Palm und dem Voces-Quartett.Die, geboren in Würzburg, studierte an den Musikhochschulen in Hannover und München bei Prof. Karl-Heinz Kämmerling und Prof. Margarita Höhenrieder., ebenfalls in Würzburg geboren, studierte bei Prof. Wanda Wilkomirska in Mannheim, bei Prof. Sören Uhde in Würzburg sowie bei Prof. Helmut Zehetmair und Prof. Ruggiero Ricci am Salzburger Mozarteum. Der, gebürtiger Berliner, studierte an den Musikhochschulen in Lübeck, Würzburg und Mannheim bei Prof. Jörg Metzger, Prof. Michael Flaksman und Prof. Siegfried Palm.Die drei Musiker unterrichten an der Universität bzw. an der Musikhochschule Würzburg.Text: Klaviertrio WürzburgHomepage: http://www.trio-wuerzburg.de Eine Übersicht über alle öffentlichen Veranstaltungen am Festwochenende ist unter www.sv.org zu finden.