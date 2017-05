150 Jahre SV - der Sondershäuser Verband lädt ein!!

Ein weiteres besonderes Konzert - auch Sondershausen selbst beteiligt sich am Festprogramm.

Schüler und Lehrer des Carl-Schroeder-Konservatoriums musizieren!

Im Rahmen des ‚Feuerwerks der Musen’ ist selbstverständlich auch die Musikstadt Sondershausen vertreten. Ronald Uhlig, der erst kürzlich ein Konzert mit dem Geiger Marek Adam Smentek vom Loh-Orchester bestritt und dem Sondershäuser Publikum bestens bekannt sein dürfte, begleitet einige Schüler des Konservatoriums am Piano. Wir dürfen uns u.a. auf Werke von Beethoven und Schubert freuen - das kammermusikalisch geprägte Programm wird gerade final zusammengestellt. Die jungen Interpreten an Violine und Klavier sind 8 bis 16 Jahre alt.Text: Nico RadtkeEine Übersicht über alle öffentlichen Veranstaltungen am Festwochenende ist unter www.sv.org zu finden.