150 Jahre SV - neue Ehrentafel für Bernhard Wagner am Marktplatz!

Sondershausen : Marktplatz |

Hofrat Dr. Bernhard Wagner, Apotheker und Chemiker in Sondershausen, lebte von 1860 bis 1931. Er machte sich hochverdient um den Verband Akademisch-musikalischer Verbindungen (SV), war eine zentrale Figur bei der Organisation der großen Kartellfeste 1894 und 1899. Auch an der Errichtung des SV-Ehrenmals auf dem Possen war er maßgeblich beteiligt.



Neben öffentlichen Auszeichnungen als engagierter Bürger der Residenzstadt wurde Wagner Ehrenmitglied in mehreren Bünden des SV.



Am Sonntag um 14.15 Uhr wird durch Stadt und Verband eine Ehrentafel für Bernhard Wagner feierlich enthüllt. Sie wird am Marktplatz angebracht, wo er seine Apotheke betrieb.