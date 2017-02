Kulinarische Stadtführung

Sondershausen : Touristinformation |

Einladung zum Kulinarischen Stadtrundgang!

Am Mittwoch, den 28.06.2017 um 17:30 Uhr, laden wir Sie erneut zur kulinarischen Stadtführung durch Sondershausen ein. Auch dieses Mal erwartet Sie Gästeführerin Frau Günther am Treffpunkt "Alte Wache" zum nächsten "leckeren" Rundgang durch die Stadt und in 3 verschiedene Gaststätten, in denen jeweils ein Gang des Abendmenüs eingenommen wird. Nach der Vorspeise im Café "Pille" wird der Hauptgang in der Gaststätte "Zur Sonne" serviert. Den Nachtisch kredenzt die Gaststätte "Zur Klause". Ein Genuss für Geist und Magen! Verbindliche Anmeldungen nimmt die Touristinformation bis einschließlich 26.06.2017 entgegen. Tel. 03632 - 788 111.