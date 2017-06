Kulinarischer Stadtrundgang

Sondershausen : 99706 |

Bei dieser Art Stadtführung geht es nicht nur zu historischen Stätten und Plätzen, sondern auch in verschiedene Lokalitäten der Musikstadt. Ein Genuss für Geist und Magen!

Die Gästeführerin, Frau Baars, erwartet die Teilnehmer/innen vor der „Alten Wache“, am Markt. Dort beginnt die Tour durch die Stadt mit interessanten und spannenden Informationen und Anekdoten aus der Geschichte der Stadt und den Besuchen von drei verschiedenen Gaststätten, in denen jeweils ein Gang des Abendmenüs eingenommen wird.

Verbindliche Anmeldungen nimmt die Touristinformation in der Alten Wache

(Tel. 03632-78 81 11) bis einschließlich Dienstag, den 22.08.2017 entgegen.