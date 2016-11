RegionalmuseumIm Schloss06567 BadFrankenhausenTel. 034671/62086Mail:museum@bad-frankenhausen.deHomepage:www.regionalmuseum-bfh.deLesung von und mit Christel Maria Steinmann im RegionalmuseumBad Frankenhausen, am Sonntag 13. November 2016, um 15.00 UhrSeit Juni diesen Jahres ist im Festsaal des Regionalmuseums Bad Frankenhausen die Ausstellung „Mein Bad Frankenhausen“ von Christel-Maria Steinmann zu besichtigen.Zum Abschluss der Ausstellung lädt das Regionalmuseum zu einem Geschichtennachmittag mit Frau Steinmann ein, die sich auch schriftstellerisch betätigt.Geschichten werden von der Malerin „schon immer“ geschrieben.Es handelt sich dabei um kleine Ereignisse aus dem Alltag, manchmal märchenhaft aberwitzig und manchmal ganz dicht an der Realität, aber eben immer kurz daran vorbei und spinnig.So geht es in der Geschichte „Cactusia Langnusia“ um einen real existierenden Kaktus aus dem „WALDI-Markt“, genauso wie bei anderen zum Sprechen erweckten Dingen und um deren Sichtweise auf ihre, uns verborgene Welt.„Alle Dinge erzählen Geschichten. Wir müssen nur zuhören“Bilder gestalten und Geschichten schreiben ist im Grunde genommen das gleiche – nur eben anders, so könnte man die künstlerische Arbeit von Christel Maria Steinmann beschreiben. Darum macht es in diesem Falle auch Sinn, die Ausstellung „Mein Bad Frankenhausen“, die seit Juni im Regionalmuseum Bad Frankenhausen zu sehen war, mit einer Geschichten-Lesung zu beenden.