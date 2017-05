Sonderausstellung ‚150 Jahre Sondershäuser Verband‘ im Schloß Sondershausen!

Erleben Sie einen Teil der Sondershäuser Stadtgeschichte - nur kurze Zeit zu sehen!

Seit langem beherbergt das Schloßmuseum bereits einen ‚SV-Raum‘, in dem Dauerleihgaben des Verbands einen kleinen Einblick in die Verbandsgeschichte bieten. Aus Anlass des Jubiläums gibt es nun für wenige Tage auch eine Sonderausstellung. Sie ist nicht allein für die Mitglieder des SV entstanden, sondern auch ganz bewußt für interessierte Bürger.In der Rotunde bzw. Traverse im Schlossmuseum werden Couleurgegenstände und Darstellungen der Kartell- und Verbandsfeste des SV von 1867 bis heute in Form von Fotos, Dokumenten, Schriftstücken und Devotionalien aus den Sammlungen einiger Mitglieder und Mitgliedsbünde gezeigt.Zu sehen ist die Ausstellung von Samstag, 03.06. 12 Uhr bis Montag, 05.06. 13.00 Uhr zu den Öffnungszeiten des Museums von 10 bis 17 Uhr.