Rassemeerschweinchen Schau in Greußen

Wir laden wieder ein und präsentieren Rassemeerschweinchen in vielen verschiedenen Fell-und Farbvariationen. Zwei Preisrichterinnen werden am Samstag die 140 Tiere der Ausstellungsklasse nach dem Rasse- und Liebhaberstandard bewerten und die besten Tiere werden am Sonntagnachmittag 15 Uhr prämiert. Ebenso haben die Zuschauer die Möglichkeit ihre schönsten Tiere für die Wahl zum Publikumsliebling auszusuchen, welcher ebenfalls am Sonntagnachmittag verkündet wird. Weitere rund 70 Tiere bilden die Klasse der Verkaufstiere, welche an diesem Wochenende ein schönes neues Zuhause suchen. Eine umfassende Beratung steht dem Besucher durch die anwesenden Züchter bei Interesse jederzeit zur Verfügung. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Örtlichkeit :

Ausstellungshalle des Rassekaninchenzuchtvereins T221 Greußen Nordhäuser Straße 71 99718 Greußen