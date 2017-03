Bund fördert Keramikmuseum Bürgel und Dornburger Keramikwerkstatt

Der Ostthüringer Bundestagsabgeordnete Albert Weiler (CDU) hat sich gefreut über die Nachricht, dass der Förderkreis Keramikmuseum Bürgel und die Dornburger Keramikwerkstatt Bundesfördermittel in Höhe von 147.000 Euro für die Einrichtung eines Museums zur ersten Bauhaus-Keramikwerkstatt in Dornburg aus dem Förderprogramm „Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Ostdeutschland“ erhalten werden.

Die Werkstatt für Keramik wurde 1919 am Bauhaus in Weimar gegründet und siedelte bereits im folgenden Jahr in das 20 km entfernte Dornburg. Hier wurden fast 100 Jahre Keramik-Geschichte geschrieben. Eingerichtet wurde sie von dem Leiter des Weimarer Brauhauses Walter Gropius und viele weitere prominente Namen reihten sich in die Geschichte dieses Kleinods ein wie z.B. der erste Formmeister der Werkstatt, Gerhard Marcks. „Ich freue mich daher sehr, dass die Bedeutung dieser Kulturwerkstätte mit den Fördermitteln gewürdigt wird“, erklärt Weiler. Sein Werben hierfür bei der Staatsministerin Prof. Monika Grütters habe sich gelohnt, teilt er mit.Nähere Informationen zu der Dornburger Keramikwerkstatt finden Sie hier: http://www.keramik-museum-buergel.de/projekt-dornb...