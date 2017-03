Hauptmann besucht CEBIT zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Premierminister Shinzo Abe

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat gestern zusammen mit dem japanischen Premierminister Shinzo Abe im Rahmen ihres traditionellen Rundgangs die CEBIT 2017 besichtigt. Der Südthüringer Bundestagsabgeordnete Mark Hauptmann (CDU) begleitete als Delegationsteilnehmer die Regierungschefs und nahm viele positive Eindrücke mit aus Hannover:

„Japan und Deutschland sind Export-, Hochtechnologie-, Wirtschafts- und Wertepartner in einer globalisierten Welt. Wir haben eine exzellente Zusammenarbeit und stellen uns gemeinsam den Herausforderungen der Zukunft. Das hat auch wieder der Rundgang auf der diesjährigen CEBIT, bei der Japan als Partnerland fungiert, unterstrichen. Daraus ergibt sich ein enormes Potenzial, gerade für unsere heimischen Mittelständler, die noch stärker von der internationalen Vernetzung und den Innovationen im digitalen Bereich profitieren sollen“, erklärt Hauptmann.Japan präsentierte sich auf der CEBIT als kraftvolle Hightech-Nation und als Vorreiter in Sachen Digitalisierung. Mit einer Fläche von rund 7.200 Quadratmetern ist der japanische Länderpavillon der größte in der Geschichte der Messe. Mehr 118 japanische Unternehmen und Institutionen nehmen an der CeBIT 2017 teil – etwa zehn Mal so viel wie im vergangenen Jahr. Hauptmann dazu:„Der größte Arbeitgeber in Südthüringen ist die Firma NIDEC aus Japan. Schon allein hier zeigt sich, dass die beiden Wirtschaftsstandorte eng miteinander verknüpft sind. Wir sollten noch mehr voneinander lernen und zusammen die Digitalisierung voranbringen. Die Digitale Agenda der Bundesregierung ist hier ein Schritt in die richtige Richtung, um eine gute Infrastruktur zur Verfügung zu stellen und damit die Rahmenbedingungen für Technologieentwicklung in Deutschland zu verbessern“, so Hauptmann.Auch 12 Firmen und Institutionen aus Thüringen stellen den Besuchern der CEBIT ihre technischen Errungenschaften und Dienstleistungen vor. Die CEBIT präsentiert jedes Jahr technologische Trends des digitalen Wandels. Besucher können hier Roboter, künstliche Intelligenz und Drohnen in der Praxis erleben. Zu der fünftägigen Veranstaltung werden rund 3.000 Aussteller aus 70 Ländern und rund 200.000 Besucher erwartet. Damit ist die CEBIT die weltweit größte Messe für Informations- und Kommunikationstechnologien.