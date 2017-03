Renten steigen weiter dank stabiler Finanzpolitik und guter Beschäftigungslage

„Über 20 Millionen Rentnerinnen und Rentnern kommt diese erneute Rentenerhöhung zu Gute. Die Grundlage bilden die positive Lohnentwicklung und ein hoher Beschäftigungsstand in unserer florierenden Wirtschaft. Bei der derzeit vom Zaun gebrochenen Gerechtigkeits-Diskussion geben diese Fakten Grund zur Zuversicht. Tatsache ist, dass es der überwiegenden Mehrzahl der Rentner in Deutschland gut geht. Das ist in meinen Augen Anlass zur Freude und zugleich ein Zeugnis kluger Finanz- und Wirtschaftspolitik“, erklärt Hauptmann.Die höhere Rentenanpassung im Osten beruht auf der dort höheren Lohnentwicklung. Damit verbessert sich die Ausgangslage für ein einheitliches Rentenrecht in Ost und West. Nach dem Entwurf des Rentenüberleitungs-Abschlussgesetzes wird ab dem 1. Juli 2018 die Angleichung des aktuellen Rentenwerts Ost an den Rentenwert in den alten Ländern in sieben Schritten angeglichen, bis ab 1. Juli 2024 ein einheitlicher Rentenwert in ganz Deutschland gelten wird.