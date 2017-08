Sondershausen : RFV Helbetal Großberndten e.V. |

Am 04. - 06. August 2017 öffnet der Reit- und Fahrverein Helbetal Großberndten e.V. anlässlich der 11. Großberndtener Dressurtage wieder seine Pforten. Aufgrund der hohen Resonanz der letzten Jahre wird dieses Jahr erstmals die Veranstaltung auf drei Tage verlängert. Am Freitag, den 04.08.17, geht ab 09.30 Uhr los mit einem Jungpferdetag. Dabei werden junge Dressurpferde in verschiedenen Altersklassen und Ausbildungsständen präsentiert. Am Samstag und Sonntag findet das Turnier voraussichtlich von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr statt. Höhepunkt werden wieder die beiden S- Dressuren am Samstag-und Sonntagnachmittag mit Reitern aus ganz Deutschland werden.

Am Sonntag 13.45 Uhr zeigen die jüngsten Nachwuchsreiter ihr Können!



Der Eintritt ist frei. Die Verpflegung wird durch die Vereinsmitglieder gemacht. Es werden hausgebackenen Kuchen, Grillspezialitäten aus der Region, geschmierte Brötchen und jede Menge andere Leckerein angeboten.Erstmalig gibt es auch zwei hausgemachte Bowlen.



Gleichzeitig können sich interessierte (Zukunfts-)Reiter und Reiterinnen jeden Alters und Ausbildungsgrad sich ein Bild über den kleinen Verein machen, der immer auf engagierte und nette Mitglieder wartet!