14. Traktorentreffen in Immenrode am 15.07.2017

Sondershausen : Hainleite Oldtimer |

Es wird geschraubt, geputzt und gestrichen. Die Vorbereitungen für das 14. Traktorentreffen in Immenrode veranstaltet von dem Hainleite Oldtimer Traktoristen Verein laufen auf Hochtouren und die Ausstellungsstücke werden auf Hochglanz gebracht. Am 15.07.2017 ist es endlich wieder soweit. An diesem Wochenende findet das 14. Traktorentreffen in Immenrode Kyffhäuserkreis statt.

Jeder kann bereits am 14.07.2017 anreisen, mit Wohnwagen oder Zelt im Gepäck.

Ein Muss ist auch wieder ein Korso an Traktoren am 15.07.2017 mit einer großen Ausfahrt.

Für die Verpflegung haben wir bestens gesorgt, mit Kaffee, Kuchen, kalten Getränken, sowie leckeres Gegrilltes kommt auf den Tisch.

Am Abreisetag, den Sonntag findet noch ein zünftiges Schlepperfrühstück statt.



Angefangen hat alles am 05.05.2005 mit der Gründung des Vereins Hainleite Oldtimer Traktoristen, wie Jürgen Daniel unser Vorsitzender mir erzählte.

„ Die ersten 2 Jahre vor der Gründung waren wir jedoch schon auf Ortsfesten in Immenrode mit unseren Traktoren vertreten.

Mittlerweile zählen wir schon über 100 begeisterte Traktorenfans, die unsere Leidenschaft jedes Jahr aufs Neue mit uns teilen. Einige Raritäten sind in unserem Verein zu finden, u.a., Famulus, Fendt, Bautz, Deutz, Porsche, Güldner, Fahr, sowie das Highlight, einen Lanz Bulldog 55er.

Als Überraschung bekommt jeder Anreisende, der mit einen Traktor kommt, ein Geschenk von uns überreicht.“