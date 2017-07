16-Jährige Weimarerin wird vermisst

Seit dem 22. Mai wird die 16 Jahre alte Michelle Breu aus Weimar vermisst.

Personenbeschreibung:· ca. 1,60 cm groß· schlanke Gestalt· dunkelbraune lange Haare· trägt häufig ein BasecapMichelle wurde seit ihrem Verschwinden einige Male im Stadtgebiet von Weimar gesehen, dürfte sich also weiter in der Stadt aufhalten.Wer hat sie ebenfalls gesehen und kann Hinweise zu Personen in ihrer Begleitung geben? Wer weiß, wo sich Michelle derzeit aufhält?Hinweise erbeten an die Polizei in Weimar unter der Rufnummer 03643-8820.