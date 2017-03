Haus in Weimar brennt

Derzeit brennt in Weimar, Rießnerstraße 10, ein Haus in voller Ausdehnung.

Die Meldung ging 8.40 Uhr bei der Polizei ein.· alle verfügbaren Streifenwagen im Einsatz· Anfahrt mit Sondersignal· Absperrung Buttelstedter Straße/Rießner Straße· Absperrung Ettersburger Straße/Rießner Straße· Absperrung Industrie Straße/Rießner Straße· Verkehrswarnmeldung abgesetzt· Kriminaldauerdienst begibt sich zum Brandort· derzeit noch nicht bekannt, ob sich Personen im Objekt befindenbetroffenes Objekt ist die Spielhalle Planet· derzeit kann Ausbruchstelle noch nicht lokalisiert werden· Berufsfeuerwehr ist noch am Prüfen· derzeit sind keine Personen mehr im Objekt, es besteht keineLebensgefahr, auch die angrenzenden Objekte sind derzeit nichtbewohnt, bzw. in der Firma sind keine Personen anwesend· alle verfügbaren Feuerwehren der Stadt im Einsatz,· Feuerwehr immer noch mit Brandortsuche beschäftigt· Aufrechterhaltung der Absperrmaßnahmen· Polizeihubschrauber wird für Luftaufnahmen angefordertWeitere Infos in Kürze hier!