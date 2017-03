Medieninfo der Polizeiinspektion Weimar vom 15. März: Bedrohung, Nötigung und eine mutmaßlich hilflose Person

Neben dem Brand heute in der Rießnerstraße gibt es weitere Vorkommnisse, über die die PI Weimar informiert:

Kriminalitätsgeschehen

Sonstiges

Am 14.03.2017 gegen 18:15 Uhr kam es zu einem Ehestreit in Weimar, Carl-August-Allee. Nach der Mitteilung der Ehefrau, sich von ihrem Mann zu trennen, zog dieserein Küchenesser aus einem Messerblock. Aus Angst flüchtet die Frau aus derWohnung, wobei der Mann drohte sich oder jemand Anderem etwas anzutun, fallsdie Polizei eingeschaltet würde. Ihre 5 Kinder verblieben in der Wohnung (13-18Jahre). Gegen 19:00 Uhr wurde nach längerer Überlegung die Polizei informiert. MitVerstärkung durch SEK und Verhandlungsgruppe des LKA wurde der Tatortumstellt. Nach Ausschöpfung aller polizeilichen Maßnahmen, kam es 23.59 Uhr zumZugriff. Im Rahmen des Zugriffs wurden keine Personen verletzt. Der Tatverdächtige(54) ließ sich widerstandslos festnehmen. Mit gesundheitlichen und psychischenProblemen wurde der Mann in das Klinikum Weimar gebracht.Am 14.03.2017 gegen 19:00 Uhr wurden 5 Jugendliche (16 bis 19 Jahre/2 männlich, 3 weibliche aus Baden Württemberg) in Weimar, Buttelstedter Straße(Parkplatz Netto) von einem bisher unbekannten männliche Radfahrerangesprochen. Der Radfahrer forderte im aggressiven Ton die Jugendlichen aufihrer mitgeführten Rucksäcke zu öffnen um zu schauen ob sich Alkohol darinbefände. Als sich die Jugendlichen entfernen wollten nahm der Radfahrer einedrohende Haltung an, so dass die 5 vor Ort blieben. Ein Jugendlicher konnte perHandy einen Notruf absetzen und die Polizei anfordern. Hierauf verschwand derRadfahrer in unbekannte Richtung. Er kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 160cm groß, Dreitagebart, dunkles Haarauffälliges schmales Gesicht, dunkles Haar,blau/ rotes Oberteil, schwarz-weißes Halstuch, grau-grüne Handschuhe. Zummitgeführten Rad liegen keine Angaben vor. Durch die Polizei wurde einErmittlungsverfahren wegen Nötigung aufgenommen.Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Weimar unter derTelefonnummer 03643/882-0 entgegen.Am 14.03.2017 gegen 09.20 Uhr wurde die Polizei Weimar informiert, dass eineZugreisende eine Person auf einem Grundstück in Lehnstedt (zwischen den dortbefindliche Bahnbrücken) liegen sehen hat. Die mutmaßliche Person trug eineweiße Hose mit blauen Streifen. Der zuständig Kontaktbereichsbeamte stellte diePerson nach kurzer Zeit fest. Die blau-weiß behoste Person entpuppte sich alsliegende Vogelscheuche.