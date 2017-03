Polizeimeldungen der PI Weimar vom 23. März: Einbrüche, Diebstähle und alkoholisierte Randalierer

Die Polizeiinspektion Weimar meldet heute folgende Delikte aus dem Kriminalitätsgeschehen der Stadt:

Einbruch/ Diebstahl

In der Zeit vom 20.03.2017 bis zum 21.03.2017, 08:00 Uhr versuchten Unbekanntein eine Arztpraxis in Weimar, Gropiusstraße einzubrechen. Mittels Hebelwerkzeugmachten sich der oder die Täter am Schloss der Eingangstür zu schaffen. DasSchloss gab aber nicht nach, so dass das Vorhaben aufgegeben wurde. DerSachschaden an der Tür wird mit 100,- Euro beziffert.In der Zeit vom 20.03.2017, 18:00 Uhr bis zum 21.03.2017, 11:30 Uhr verschafftensich Unbekannte Zutritt zu einem Keller eines Mehrfamilienhauses in Weimar,Lützendorfer Straße. Im Fahrradkeller des Hauses versorgten sich die Unbekanntenmit Fahrradersatzteilen, in dem sie die gesamte Bremsanlage (Ölbremse FormulaC1) von einem Fahrrad „Cube“ entwendeten. Der Wert der Beute beträgt ca. 150,-Euro.In der Zeit vom 21.03.2017, 18:00 Uhr bis zum 22.03.2017 schlugen Unbekannte dieSeitenscheibe eines PKW Opel „ Astra“ ein. Das Fahrzeug wurde geöffnet und dasHandschuhfach durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichtsentwendet. Zur Tatzeit war das Fahrzeug in Weimar auf einem Parkplatz in derHeldrunger Straße abgestellt. Der Sachschaden wird auf ca. 200,- Euro geschätzt.Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Weimar unter derTelefonnummer 03643/882-0 entgegen.Am 20.03.2017 gegen hielt sich eine 32-jährige Weimarerin in einer Drogerie inWeimar, Schillerstraße auf. Hier entnahm sie Kosmetikartikel im Gesamtwert von90,- Euro, steckte sie in ihre Manteltasche und wollte die Drogerie ohne zu bezahlenverlassen. Sie hatte aber die Rechnung ohne den Ladendetektiv gemacht.Ohne Kosmetik, aber mit einer Anzeige wegen Ladendiebstahl und einemHausverbot, durfte sie letztendlich die Drogerie verlassen.Am 22.03.2017 gegen 15:50 Uhr gerieten zwei betrunkene, aus dem Stadtbildbekannte Personen, in Weimar auf dem Theaterplatz aneinander. Dabei wurde eine55-jährige Frau von einem 52-Jährigen zu Boden gestoßen und leicht verletzt. Beider Anzeigenaufnahme wegen Körperverletzung wurde bei dem Täter einAlkoholwert von 2,42 Promille festgestellt. Auch die Geschädigte war dermaßenbetrunken, dass sie nicht mehr in der Lage war konkrete Angaben zum Sachverhaltzu machen.Scheinbar hatte die Frau noch nicht genug vom Alkohol. So kam die Polizei gegen17:30 Uhr erneut auf dem Theaterplatz zum Einsatz. Die Frau hatte dermaßen demAlkohol zugesprochen, so dass das gesamte Sprach- und Bewegungszentrumausgefallen war. Mittels RTW wurde sie in das Klinikum Weimar gebracht.Trunkenbold Nummer 3 trat am 22.03.2017 gegen 16:00 Uhr in einemVerbrauchermarkt in Weimar, Pragerstraße in Erscheinung. Nach Betreten desMarktes fing der Mann (36) an, rechtsradikale Parolen zu schreien und dem Armzum „Hitlergruß“ zu heben. Durch einen Mitarbeiter wurde er aus dem Marktverwiesen und es wurde ein Hausverbot ausgesprochen. Dies ignorierte der Mann,erschien erneut im Markt und schrie erneut herum. Ein Mitarbeiter brachte den Mannwieder aus dem Markt und informierte die Polizei. Dies nahm der Betrunkene zumAnlass und versuchte den Mitarbeiter eine Glasflasche an den Kopf zu werfen. Einanwesender Zeuge konnte dies aber verhindern. Auf Grund des übermäßigenAlkoholgenuss wurde der wütend schimpfende Mann in das Klinikum Weimargebracht. Dort musste er auf Grund seines geistigen Zustandes fixiert werden. EinAtemalkoholtest ergab einen Wert von 3,08 Promille. Der polizeibekannte Mannmuss sich nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung,Hausfriedensbruch sowie Verwendung von Kennzeichen verfassungswidrigerOrganisationen verantworten.