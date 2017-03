Weimarer Polizeimeldungen vom 22. März: Einbrüche, Diebstähle und ein 39-jähriger Mercedes-Fahrer unter Drogen

Die Polizeiinspektion Weimar meldet am 22. März folgende Delikte:

Kriminalitätsgeschehen

Verkehrsgeschehen

In der Zeit vom 05.03.2017 bis zum 13.03.2017 verschafften sich Unbekannte Zutrittzu einem unverschlossenen Keller eines Mehrfamilienhauses in Weimar, Dichterweg. Aus dem Keller verschwand ein Fahrrad Planet (weiß-rot) im Wert von 350,- Euro.In der Zeit vom 18.03.2017, 22:00 Uhr bis zum 20.03.2017, 20:30 Uhr bedientensich Diebe an einem PKW VW Golf. Die Radkappen des PKW wurden abgebaut undentwendet. Der Wert der Beute beträgt 105,- Euro. Zur Tatzeit war das Fahrzeug inWeimar, Parkplatz Puschkinstraße abgestellt.Vom 20.03.2017, 20:00 Uhr bis zum 21.03.2017, 07:15 Uhr brachen Unbekannteden Kassenautomaten im Parkhaus des Schillerkaufhause in Weimar, Schillerstraßeauf. Die Verkleidung des Automaten wurde gewaltsam entfernt und die Kasseaufgebrochen. Wie viel Münzgeld sich in der Kasse befand, ist derzeit noch nichtbekannt. Auch zum Sachschaden liegen bisher noch keine Angaben vor.Am 21.03.2017 gegen 04:30 Uhr versuchte eine unbekannte männliche Person dieTür zur Selbstbedienungswaschanlage aufzubrechen um an die Geldkassette zugelangen. Das Vorhaben wurde vom Personal der Total-Tankstelle in Bad Berka,Weimarische Straße bemerkt. Als der Täter dies mitbekam, flüchtete er ohne Beutefußläufig in Richtung Stadtgebiet und bog in die Nordstraße ab.Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:Männlich, ca. 20-25 Jahre, 170cm groß, rotes Kapuzenshirt, helle Hose, dunklerRucksack. Esa wurde ein Sachschaden von ca. 150,- Euro hinterlassen.Am 22.03.2017 gegen 00:25 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle einFahrer (39) eines PKW Mercedes in Weimar, Stauffenbergstraße gestoppt. Bei derKontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.(wurde bereits entzogen). Auf Grund seiner auffälligen Gesten veranlassten dieBeamten einen Drogenschnelltest, der positiv auf Ampethamin reagierte.Blutentnahme und Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis in Verbindung Fahrenunter berauschenden Mittel folgten.