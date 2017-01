18. Spielkulturfest „Holarödiljöh – Der Berg ruft“

Weimar : mon ami |

Ja Herrschaftszeiten, das wird ein Aufstieg! Gutes Schuhwerk ist Pflicht, wenn es in die Bergwelt des 18. Spielkulturfestes geht. Dabei gilt es die spielerischen Gipfel zu erklimmen und jodelnd aus über 1000 Brett- und Kartenspielen auszuwählen. Dabei erhalten alle Wanderer und Kletterer fachkundige Hilfestellung von unseren Spieleexperten.

Um jeweils 16 Uhr können alle Bergsteiger ihre Fertigkeiten in Wanderstockweitwurf, Kraxelhaltung, Almhornblasen und Jodelkommunikation beim Kinder- und Jugendzirkus Tasifan erweitern. In der beliebten Pappalapap-Werkstatt entstehen Dinge, die in Höhe gut zu gebrauchen sind oder einfach himmlisch schön sind. Holarödiljöh – der Berg ruft!



Mit freundlicher Unterstützung der Kulturdirektion der Stadt Weimar, Kinder- und Jugendzirkus Tasifan sowie des Deutschen Nationaltheaters und der Staatskapelle Weimar

Eintritt: 2,50 Euro / Kinder bis 14 Jahre 1,50 Euro / 1,- Euro / Weimarpass