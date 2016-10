29. Tage Neuer Musik in Weimar (26.-29.10.2016) Motto: Global - Lokal

Als „Composer in Residence“ ist Francis Dhomont (Avignon) zu Gast, der zu den „Urvätern“ des Musique concrète gehört. Er wird einige Tage vor seinem 90. Geburtstag mit dem Lautsprecherorchester des Studios für elektroakustische Musik (SEAM) der Bauhaus-Universität eines seiner neusten Werke präsentieren und dabei die Klangregie übernehmen. Am gleichen Ort stellen Kompositionsstudenten der Weimarer Musikhochschule und der Harvard-University (Cambridge/USA) aktuelle Kreationen zum Festival-Thema vor.Das mit dem „Echo Klassik“ ausgezeichnete Minguet-Quartett (Köln) bringt Streichquartette von Hans Werner Henze, Wolfgang Rihm, Snezana Nesic, Konstantia Gourzi und Peter Ruzicka zu Gehör. Mit Spannung darf die Aufführung eines Werkes des indischen Komponisten Sandeep Bhagwati durch das Open_Music Quartett (Stuttgart) erwartet werden, das den Opfern der Tsunami-Katastrophe von Fukushima gewidmet ist. Um eine Erweiterung des Klavierklanges geht es im Programm des Berliner Pianisten Frank Gutschmidt, der neben Solo-Versionen aus Karlheinz Stockhausens LICHT-Zyklus ein neues Werk von Hans Tutschku darbietet, der 1966 in Weimar geboren wurde und seit 2004 Kompositionsprofessor an der Harvard University (Boston) ist: „Schatten der Glocken” (2015) für Klavier und Elektronik.Die japanische Laute Shamisen, die iranische Trommel Tombak, präpariertes Klavier und Live-Elektronik begegnen sich im Konzert von Geoff Gersh (New York), Joss Turnball (Mannheim), Stefan Schultze (Berlin) und Ludger Hennig (Weimar).Das vor 35 Jahren gegründete “Ensemble für Intuitive Musik Weimar” (EFIM) transformiert unter dem Motto “Asien - Amerika” in Echtzeit akustische Momentaufnahmen (“klingende Ansichtskarten”), die bei Reisen in die genannten Kontinente aufgezeichnet wurden.„… dass Weimar einen Knotenpunkt in der Landkarte der internationalen zeitgenössischen Musikszene bildet, verdanken wir nicht zuletzt den Tagen Neuer Musik.“ Prof. Dr. Benjamin-Immanuel Hoff, Thüringer Minister für Kultur, Bundes- und Europaangelegenheit und Chef der Staatskanzleiwww.neue-musik-thueringen.deProgrammübersicht26.10., 19:30 Uhr, Jugend- und Kulturzentrum „mon ami“Eröffnungskonzert: ASIEN - AMERIKATransformation akustischer MomentaufnahmenEnsemble für Intuitive Musik Weimar (EFIM)Hans Tutschku (Boston), Live-Elektronik26.10., 22:00 Uhr, Jugend- und Kulturzentrum „mon ami“KLAVIER UND ELEKTRONIKWerke von Karlheinz Stockhausen und Hans TutschkuFrank Gutschmidt (Berlin), Klavier27.10., 19:30 Uhr, Jugend- und Kulturzentrum „mon ami“IMPROVISATIONSKONZERTGeoff Gersh (NYC/USA), japanische Laute ShamisenJoss Turnbull (Mannheim), iranische Kelchtrommel TombakLudger Hennig (Weimar) und Stefan Schultze (Berlin), Live-Elektronik27.10., 22:00 Uhr, Studio für elektroakustische Musik, Coudraystr. 13aHUSEAC BOSTON MEETS SEAM WEIMAR*Harvard University Studio for Electroacoustic Composition (HUSEAC) trifftStudio für elektroakustische Musik Weimar (SEAM)Werke von Kompositionsstudenten und Professoren28.10., 19.:30 Uhr, Jugend- und Kulturzentrum „mon ami“MINGUET-QUARTETT (Köln)Werke von Hans Werner Henze, Wolfgang Rihm, Snezana Nesic, Konstantia Gourzi und Peter Ruzicka28.10., 22:00 Uhr, Studio für elektroakustische Musik, Coudraystr. 13aPORTRÄTLONZERT FRANCIS DHOMONT ZUM 90. GEBURTSTAG*Akusmatische Musik für LautsprecherorchesterKlangregie: Francis Dhomont29.10., 19.30 Uhr, Jugend- und Kulturzentrum „mon ami“OPEN_MUSIC QUARTETT (Stuttgart)Werke von Sandeep Bhagwati und Hans TutschkuVeranstalter: Klang Projekte Weimar e.V.Schirmherr: Prof. Dr. Benjamin-Immanuel Hoff, Thüringer Minister für Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten und Chef der Thüringer StaatskanzleiKünstlerischer Leiter: Michael von HintzensternComposer in Residence: Francis Dhomont (Avignon)Karten: Tourist Information (Markt 10), Telefon: (03643) 745 745 oder 30 Minuten vor KonzertbeginnKartenpreise: 8 Euro (Vorverkauf: 7 Euro), ermäßigt: 6 Euro (Vorverkauf: 5 Euro)*Zu diesen Veranstaltungen ist der Eintritt frei!Förderer:Thüringer Staatskanzlei – Abteilung KulturKulturstiftung des Freistaates ThüringenErnst von Siemens Musikstiftung MünchenSparkassenstiftung Weimar und Weimarer LandStadt Weimar – Kulturstadt Europas