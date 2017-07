5. August 2017 zum Schäfertag in Hohenfelden / Handspinngruppe Weimar beendet Sommerpause am

Ab 9:00 Uhr ist Schäfertag im Freilichtmuseum Hohenfelden und alles dreht sich rund ums Schaf. Schäfer zeigen Auszüge ihrer Arbeit, Schafe werden geschoren und man erfährt allerlei interessantes zu diesem Thema.

Mit einem Spinnwettbewerb, Schauhandwerk und Verkaufsständen bietet man den Gästen viel Aufregendes.

Mehrere Handspinngruppen werden vor Ort sein und ihre Räder in Schwung bringen.

Die Weimarer Handspinngruppe "Spinnen in Weimar & Weimarer Land" nimmt das nunmehr zum Anlass, ihre Sommerpause zu beenden und wieder in ihre Arbeit einzusteigen.

Wer Interesse hat, dort mitzumachen und das Spinnhandwerk zu erlernen oder es schon kann und Gleichgesinnte sucht, hat die Möglichkeit, dort Kontakt aufzunehmen.

Eingang ist der obere: Hohenfelden, Am Eichberg