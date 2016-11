Adventskonzert in der Kirche St. Nikolai in Buttelstedt

Buttelstedt: Kirche St. Nikolai |

"Helft der Peternell-Orgel" in Buttelstedt

Das Adventskonzert, gestaltet vom Kirchenchor Buttelstedt und dem Posaunenchor Buttstädt, beendet die Benefizreihe 2016 zugunsten der Peternell-Orgel Buttelstedt.

Im Anschluß an das Konzert lädt der Förderkreis Krebs, Fasch und Kirche Buttelstedt e.V. zur Einstimmung auf die Adventszeit zu Gebäck und heissen Getränken in der Pfarrwitwenstift ein.