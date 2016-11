Andrea Pancur & Ilya Sheyveys: ALPENKLEZMER "Bayrisch - jiddisch - wuid und koscher"

Andrea Pancur, für das wegweisende Projekt „Alpen Klezmer“ mit dem Deutschen Weltmusikpreis ausgezeichnet, hat die koscheren Gebirgsjodler ins Reisebündel gepackt und zieht über die Alpen. Sie wildert, wie es ihr gefällt und schmuggelt Lieder über den Brenner auf der Suche nach Jiddischland bis man nicht mehr weiß, ob Obergiesing nicht doch in Italien liegt. Sie zieht weiter und weiter, der Sehnsucht nach, die die Richtung, aber nie ein Ziel vorgibt. Wild und rau geht's zu, aber auch sanft und beseelt. Jodler verschmelzen mit Nigunim, italienisch-jüdische Peysakh-Lieder treffen auf bayrische Flüsse und das murmelnde Rauschen des Meeres gibt den Takt dazu.Andrea Pancur (D) – Gesang, Christian Dawid (D) – Klarinette, Ilya, Shneyveys (LV/USA) – Akkordeon, Michel Watzinger (D) – Hackbrett, Alex Haas (D) – BassWeitere Informationen unter www.andrea-pancur.de/Alpenklezmer Veranstalter: mon ami WeimarKarten gibt es für 14,50 Euro / Schüler & Studenten 10,50 Euro zzgl. VVK-Gebühr in der Tourist-Info Weimar (03643-745 745) und bei www.ticket-leistung.de sowie für 18,70 Euro / Schüler & Studenten 14,50 Euro an der Abendkasse