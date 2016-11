Andromeda Mega Express Orchestra im mon ami Weimar

Diese außergewöhnliche Formation aus 18 jungen Musikern unterschiedlichster musikalischer und kultureller Herkunft gründete sich 2006 in Berlin. Mit Formationen des Ensembleleiters und Saxophonisten Daniel Glatzel erspielte sich das Orchestra viel Aufmerksamkeit und veröffentlichte inzwischen drei Alben. Kooperationen mit The Notwist, Efterklang oder zuletzt mit der Sinfonietta Riga sind Zeichen der musikalischen Vielfalt der Orchesters. Gleichermaßen in Konzertsälen, Jazzclubs und in großen Hallen und auf Popfestivals beheimatet, ist diese einzigartige Hybrid aus Big Band, Kammerensemble und Prog-Rock-Orchester ein Ereignis, das Erwartungen und Gewohnheiten durcheinanderwirbelt und neu ordnet.Daniel Glatzel, Oliver Roth, Laure Mourot, Sebastian Hägele, Johannes Schleiermacher, Ritsche Koch, Johannes Lauer, Els Vandeweyer, Jörg Hochapfel, Anna Viechtl, Kalle Zeier, Andreas Lang, Andi Haberl, Matthew Lonson, Grégoire Simon, Johannes Pennetzdorfer, Martin Stupka, Isabelle KlemtWeitere Informationen unter www.andromedameo.com Veranstalter: mon ami WeimarEintritt: 11,- Euro / ermäßigt 7,- Euro / WP