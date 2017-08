Ansichtssache: (UN-) LIEBSAME WALDIDYLLE

st unser reicher Wald nicht herrlich? Diese Ruhe. ­Dieser Duft. Dieses Grün. Ach, bin ich glücklich. Und die Beeren- und Pilzvielfalt – ein Gedicht.a gibt es sogar die Zigaretten-­Schachtel-Morchel und den Bierflaschen-Becherling, ja sogar die Tetrapak-­­Galler­flechte. Danke den wilden „Gärtnern“ für die „Aussaat“. Und bunt ist es vielleicht im Wald geworden: An fast jedem Hinweisschild waren Sprayer aktiv. Danke für das Rot, Blau und Gelb – sehr expressionistisch. Nur Grün ist ja auch langweilig.nd um den Ausflügler nicht mit zu vielen Hinweisen und Informationen zu ­überfordern, haben Unbekannte schon mal etwas ausgelichtet. Zwei Wegweiser oder ­Markierungen pro Pfosten ­reichen vollkommen. Danke, da fühlt man sich wie ausgesetzt und ist richtig gefordert.ie Hochachtung gebührt auch dem Thüringer Forst . Auf rund zwei Kilometer sorgt der Holzeinschlag für gute Sicht. Schön, dass so viele Festmeter nach dem Rücken der ­Stämme, stapelweise im unwegsamen Gelände im Hochwald, einfach liegen­gelassen wurden. Da kann man sich gut drauf ausruhen.nd danke für den Einsatz vom Rubber-Track, ein Raptor-Raupenmulcher – der hat bis zu 640 PS. So entstanden gerade herrliche Schneisen, der feine Humus könnte sich glatt für den Anbau von empfindlichem Gemüse eignen. Oder sind es nur Untergründe für noch mehr befestigte Wege? Und durch den Höllenlärm des Ungetüms wurde das ganze gefährliche Wild verscheucht. Ich fühlte mich richtig sicher. Danke.nser Wald ist ein Hin­gucker mit emsigem Innenleben. Überall gibt es etwas zu sehen und zu hören – nur keine Vögel. Auch mal schön, gezwitscherlos = trostlos.