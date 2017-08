Auf die Bühne: Lyric Opera Studio Weimar fördert seit zehn Jahren den Sängernachwuchs

Vor zehn Jahren gründete Damon Nestor Ploumis das Lyric Opera Studio in Weimar. Hier können junge Opernsängerinnen und -sänger Bühnenerfahrungen sammeln. Jedes Jahr bewerben sich mehr Künstler für die Kurse des Studios. Ploumis hätte mit diesem Erfolg nicht gerechnet.

Wohnen im "Military-Stil"

Deutschland ist größter Opern-Markt

„Eigentlich bin ich ein pessimistischer Mensch“, beschreibt sich Damon Nestor Ploumis . Als Begründung dient dem gebürtigen Engländer sein Geschichtsstudium. Doch seine zweite Leidenschaft – die Musik – lässt ihn wieder hoffen. Als Bassbariton lernt der Opernsänger immer wieder junge Leute kennen, die für ihre Kunst brennen. „Sie sind motiviert und engagiert“, so Ploumis. Ganz anders, als er es immer wieder in den Medien lesen muss.Doch der Drang auf die Bühne gepaart mit einer guten Ausbildung reichen heute nicht mehr aus, um die Karriere voranzutreiben. Die Konkurrenz selbst unter den besten Studienabsolventen ist groß, die Jobperspektiven begrenzt.Damon Nestor Ploumis will dem Nachwuchs helfen. Seit zehn Jahren lädt er mehrmals im Jahr Hochschul­absolventen zu Intensiv­kursen in sein Lyric Opera Studio Weima r ein. Eine Jury vergibt die begehrten Plätze. Für die Finanzierung der Ausbildung müssen die Nachwuchskünstler selbst aufkommen.Die Sängerinnen und Sänger erwartet ein intensives Training: Von 8 bis 22 Uhr arbeiten alle gemeinsam. ­Unterrichtssprache ist englisch. Sieben Tage die Woche, einen Monat lang. Neben Deutsch­unterricht bekommen sie Einzel­coaching­. Szenen- und C­horproben gehören ebenso zum Programm. Gewohnt wird ­zusammen­­. „Im Military-Stil“, wie ­Ploumis schmunzelnd erzählt. Stockbetten und Haus­arbeiten­ sorgen dafür, dass die jungen Leute ihre ­Komfortzone­ verlassen.Der Lohn ist verlockend: Die Schüler erhalten die Chance, in kurzer Zeit eine große Opernrolle einzu­studieren. Das erweitert das Repertoire, schult die Bühnen­präsenz, an der es vielen trotz Studium mangelt. Für die jeweilige Inszenierung gibt es mehrere Besetzungen. So kann jeder seine ­Erfahrungen­ sammeln, als Solist und zugleich im Chor Mit der Arbeit im Studio wird den Künstlern zugleich Einblicke ins deutsche System gewährt, auch dank eines Dozententeams, das in diesem verwurzelt ist. ­„Deutschland ist für Opernsänger der größte Markt“, so Ploumis. „Hier schätzen noch viele die Kultur. In anderen ­Ländern hat sich die Beziehung abgenutzt.“ Deshalb freut er sich über den Erfolg seiner Schule. Mit 73 Bewerbungen habe er 2007 angefangen. Heute bewerben sich über 360 Studenten im Jahr. Sicher nicht allein der Kunst wegen. Das Studio vermittelt – ganz praktisch – auch Vorsing­termine. Allein am DNT Weimar haben bisher über 50 Kursteilnehmer eine Job gefunden. Auch an der Semperoper in Dresden oder der Deutschen Oper Berlin hört man ­Ploumis-Schüler singen.• Das Lyric Opera Studio wurde 2007 in Weimar gegründet. Über 750 Studenten haben bisher die Kurse besucht. Sie kamen aus 61 Ländern.• Am aktuellen Kurs nehmen 31 Künstler aus 19 Ländern teil.• Für die drei Kurse 2017 hatten sich über 350 Sänger beworben.• Bewerben können sich Studienabsolventen im Alter zwischen 18 und 33 Jahren.Mozarts „Don Giovanni“ in ­einer szenischen Aufführung:+ 22., 23., 24., 25. August, ­jeweils um 19 Uhr im„mon ami“ Weimar+ 26. August, 19 Uhr zum ­Sommertheater in Tiefurt+ 27. August, 17 Uhr in der ­Lutherkirche Apolda