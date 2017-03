Ausstellung "Jahreszeiten" von Heidrun Paetzelt in Buttelstedt

Buttelstedt: Pfarrwitwenstift |

Ab 19:00 Uhr können Sie auch noch unsere derzeitige Ausstellung

„Jahreszeiten“ besuchen.

Unter diesem Thema führt Heidrun Paetzelt im Pfarrwitwenstift Buttelstedt die Betrachter ihrer Bilder durch das Jahr. Dabei beschwört sie in Pastell, Acryl und Öl die Harmonie der Natur und lässt uns teilhaben am Werdegang des Jahres. Die Bilder spiegeln die Hitze des Sommers und die Kühle des Winters, lassen uns Frühling und Herbst in all ihrer prachtvollen Farbigkeit erleben.